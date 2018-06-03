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Хачанов не сумел выйти в 1/4 финала Roland Garros
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Хачанов не сумел выйти в 1/4 финала Roland Garros 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Германии Александру Звереву в матче 1/8 финала Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 21-летнего Зверева.
В 1/4 финала представитель Германии сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и японцем Кэи Нисикори.
Хачанов в третий раз сыграл на Roland Garros. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира. В 2017 году россиянин дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл британцу Энди Маррею, который на тот момент был первой ракеткой мира. Этот результат является лучшим для Хачанова на турнирах серии Большого шлема.
Соревнования на кортах в Париже завершатся 10 июня.
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