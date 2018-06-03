Хромачёва не смогла выйти в четвертьфинал «РГ» в парном разряде

В третьем круге она вместе со словенкой Далилой Якупович уступила испанке Ларе Арруабаррене и словенке Катарине Среботник со счётом 3:6, 1:6.

Продолжительность матча составила ровно 1 час. Победительницы обошлись без подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Хромачёвой и Якупович 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт, они обошлись без эйсов.