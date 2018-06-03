Ещё
Хромачёва не смогла выйти в четвертьфинал «РГ» в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хромачёва не смогла выйти в четвертьфинал «РГ» в парном разряде 

Чемпионат.com 1 час назад
В третьем круге она вместе со словенкой Далилой Якупович уступила испанке Ларе Арруабаррене и словенке Катарине Среботник со счётом 3:6, 1:6.
Продолжительность матча составила ровно 1 час. Победительницы обошлись без подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Хромачёвой и Якупович 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт, они обошлись без эйсов.
В четвертьфинале Арруабаррена и Среботник сразятся с победительницами матча Дуань Инъин (Китай)/Александра Саснович (Беларусь) — Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2).
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ» Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-символ российского керлинга завершает карьеру10
Фигурист прокомментировал слухи о романе с Медведевой2
Абрамович наказал Британию605
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Нойштедтер: Я шокирован и разочарован1
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение