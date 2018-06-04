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Андрей Чесноков: «Касаткину ждет очень сложная игра со Стивенс»
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Андрей Чесноков: «Касаткину ждет очень сложная игра со Стивенс» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полуфиналист Открытого чемпионата Франции-1989 Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Roland Garros в женском одиночном разряде Дарья Касаткина (Россия) — Слоан Стивенс (США).
— У Касаткиной сетка проще?
— Если взять Возняки на грунте, включая "Ролан Гаррос", то можно заметить, что у нее нет ничего выдающегося на этом покрытии. Просто «Ролан Гаррос» — не ее турнир. Ее турниры — это Австралия или US Open, где хард. К тому же не стоит забывать, что Касаткина уже обыгрывала в этом году Возняцки. Первый раз — это было очень легко в Питере, а второй — во Франции. Поэтому я и перед матчем считал Касаткину фаворитом.
— А во встрече с Стивенс Дарья — фаворит?
— Стивенс набрала форму и очень хорошо сейчас играет. Но она такая теннисистка, что полгода не играет, а потом на одном турнире выстреливает. Такая же история была на US Open, который она выиграла. Поэтому Дарью ждет очень сложная игра. Потому что та форма, которую набрала Слоан, позволяет претендовать на победу в турнире. Может быть, ее победа для кого-то станет сюрпризом, но не для меня, — сказал Чесноков. (Андрей СИЗЯКИН)
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