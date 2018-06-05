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Захаров проиграл во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции
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Захаров проиграл во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Алексей Захаров не сумел пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представителю Испании Карлосу Лопес-Монтагуду со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Алексей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Лопес-Монтагуд поспорит с представителем Болгарии Адрианом Андреевым (7).
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