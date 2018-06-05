Захаров проиграл во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции 

Российский теннисист Алексей Захаров не сумел пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представителю Испании Карлосу Лопес-Монтагуду со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Алексей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Лопес-Монтагуд поспорит с представителем Болгарии Адрианом Андреевым (7).