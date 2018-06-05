Захаров проиграл во втором круге юниорского Открытого чемпионата Франции

За выход в четвертьфинал Лопес-Монтагуд поспорит с представителем Болгарии Адрианом Андреевым (7).

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