Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой

Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос», Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы. 4 июня уроженка Сагинау в матче четвёртого круга должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой (28).

За выход в полуфинал « Ролан Гаррос » Шарапова поспорит с либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под третьим номером, либо с украинкой Лесей Цуренко

В связи со снятием Серены Уильямс встреча Мугурусы с Цуренко была перенесена на центральный корт и пройдёт после матча итальянца Фабио Фоньини с хорватом Марином Чиличем.