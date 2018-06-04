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Тарпищев: «Не надо причислять Шарапову к фаворитам после снятия Уильямс. Другие выступают не слабее»
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Тарпищев: «Не надо причислять Шарапову к фаворитам после снятия Уильямс. Другие выступают не слабее» 

SPORT24.ru 15 минут назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие Серены Уильямс с «Ролан Гаррос» по причине травмы. Американка должна была в четвертом круге турнира сыграть с представительницей России Марией Шараповой.
«Верю ли я, что у Уильямс травма? Трудно судить. Но двигается она очень тяжело. Вчера же еще парный матч играла. Все может быть, даже боюсь комментировать. Но не надо после такого причислять Шарапову к главным фаворитам турнира. Еще много соперниц, которые играют не слабее. Поэтому так нельзя рассуждать
Повлияет ли это на настрой самой Шараповой? Думаю, если только в положительном ключе. Лишний день на отдых не помешает», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Павлом Гуревичем.
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