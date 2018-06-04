Тарпищев: «Не надо причислять Шарапову к фаворитам после снятия Уильямс. Другие выступают не слабее»

«Верю ли я, что у Уильямс травма? Трудно судить. Но двигается она очень тяжело. Вчера же еще парный матч играла. Все может быть, даже боюсь комментировать. Но не надо после такого причислять Шарапову к главным фаворитам турнира. Еще много соперниц, которые играют не слабее. Поэтому так нельзя рассуждать