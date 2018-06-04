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Южный в двух сетах проиграл К. Кингу на челленджере в Сурбитоне
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Южный в двух сетах проиграл К. Кингу на челленджере в Сурбитоне 

Чемпионат.com 28 минут назад
Россиянин Михаил Южный (4) потерпел поражение от американца Кевина Кинга в первом круге турнира серии «челленджер» в Сурбитоне (Великобритания) — 6:7 (4:7), 5:7. Это соревнование традиционно открывает травяной сезон. В первом сете Михаил вёл со счётом 3:0.
Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Кинг выполнил 9 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Южного 2 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Двойных у Михаила не было.
Следующим соперником Кинга станет либо австриец Юрген Мельцер (SR), либо австралиец Марк Полмэнс (Q).
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