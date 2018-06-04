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Игорь Куницын: «Арсенала Касаткиной должно хватить для победы над Стивенс»
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Игорь Куницын: «Арсенала Касаткиной должно хватить для победы над Стивенс» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Бывший теннисист, тренер мужской сборной России Игорь Куницын оценил шансы Дарьи Касаткиной матче со Слоун Стивенс в четвертьфинал Roland Garros.
— Дарья замечательно проводит все мачти на этом турнире, — сказал Куницын. — Где-то у нее не получалась подача, как бы хотелось ей и ее болельщикам, но это ничего страшного. У каждого теннисиста есть отдельные технические приемы, которые могут давать сбои в отдельные моменты. Дарья это прекрасно компенсирует передвижением по корту, шикарным ударом справа, вариативностью и видением корта, поэтому в дальнешем ее задача — не обращать внимания на временные сбои в подаче, а концентрироваться на сильных сторонах. В женском теннисе на грунте подача все-таки не такое большое преимущество дает, в каждом матче мы видим огромное количество брейков. Поэтому Дарья может пройти и дальше. Со Стивенс шансы хорошие: американка является опасным соперником. Если она играет хорошо, то ее активые действия могут доставить неприятности Даше, но ее команда наверняка хорошо подготовится в тактическом плане. У Дарьи есть арсенал, чтобы все опасности нейтрализовать. Со Стивенс все должно быть хорошо, а дальше по сетке пока прогнозировать рано.
Матч Касаткиной и Стивенс состоится в среду. (Михаил ПОТАПОВ)
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