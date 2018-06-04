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Стала известна новая соперница Шараповой
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Шарапова сыграет с Мугурусой в 1/4 финала Roland Garros 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Россиянка Мария Шарапова сыграет с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании в матче 1/4 финала Roland Garros.
Это стало известно после того, как украинка Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы в матче 1/8 финала с Мугурусой в первом сете при счете 2:0 в пользу испанки. Ранее в понедельник Серена Уильямс из-за травмы не вышла на игру 1/8 финала с Шараповой.
Шарапова и Мугуруса играли между собой трижды, во всех встречах победу одерживала россиянка. Последний матч между теннисистками прошел в 2014 году на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале, россиянка победила со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
31-летняя Шарапова выиграла 36 титулов WTA в карьере, в том числе пять турниров серии Большого шлема, среди которых две победы на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014).
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд турнира, проходящего на грунтовых кортах Парижа, составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.
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