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Кафельников и Сафин с победы стартовали на Турнире легенд «Ролан Гаррос»
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Кафельников и Сафин с победы стартовали на Турнире легенд «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Российская пара Марат Сафин / Евгений Кафельников победили французов Арно Клемана и Николя Эскюде в первом круге Турнира легенд, проходящем в рамках Открытого чемпионата Франции, — 6:4, 6:3. Сафин и Кафельников выполнили 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и сумели реализовать 4 брейк-пойнта из 8 имевшихся. На счету их соперников 4 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк из 2.
Следующим соперником россиян станет шведско-украинская пара Томас Энквист / Андрей Медведев. Соревнования пройдут с 5 по 10 июня.
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