«Я больше никогда не проиграю этой сучке»

Об их противостоянии можно слагать легенды. Мария Шарапова Серена Уильямс — теннисистки, чью встречу ждали очень долго: в последний раз они играли друг против друга больше двух лет назад. Обеим — пусть и по разным причинам — пришлось уходить и возвращаться, и пока их не было на корте, организаторы турниров жаловались, что стадионы на женские матчи не заполняются. Шарапова и Уильямс должны были встретиться в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, но что-то пошло не так. «Лента.ру» о соперничестве, которого так не хватало в женском теннисе, и о матче, который так и не состоялся.

Отдала без боя

К Открытому чемпионату Франции-2018 Серена подошла будучи на 451-м месте в мировом рейтинге, Шарапова — на 30-м. Американка получила возможность выступить благодаря защищенному рейтингу, а Марии помогла удачная связка Мадрид — Рим (в обоих турнирах она дошла до полуфинала).

Для Серены « Ролан Гаррос »-2018 стал первым крупным турниром после рождения ребенка. Она появилась на корте в эффектном костюме женщины-кошки и заявила, что в нем она чувствует себя супергероем, готовым побеждать (на самом деле, были для такого наряда и медицинские показания: Серена опасается появления тромбов после родов).

Когда выяснилось, что в четвертом круге турнира Серену Уильямс ждет Мария Шарапова, американка сказала, что не считает себя фаворитом встречи. Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе также заметила: «У Марии наконец-то появилась возможность обыграть Серену, ведь та играет лишь третий турнир после родов».

Этот матч на корте Филиппа Шатрие должен был стать центральным событием всего грунтового сезона, но за несколько часов до начала встречи Уильямс на специальной пресс-конференции объявила, что из-за травмы руки против Шараповой не сыграет.

«Я просто физически не могу подавать, — цитирует теннисистку официальный Twitter турнира. — В такой ситуации тяжело играть. Я крайне разочарована. Очень тяжело это принять, потому что я люблю играть с Марией. В таких матчах я всегда готова играть. Мне очень обидно, но я дала себе слово, что не буду играть, если не буду готова хотя бы на 50 процентов. Мне очень больно. У меня были практически все возможные травмы, но такого еще не было».

Мария по поводу травмы Серены высказалась коротко: «Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре вернется в тур», — приводит ее слова журналист Стюарт Фрейзер

Уильямс по форме сейчас явно уступает Шараповой. Травма настигла Серену именно накануне этого, принципиально важного матча, в котором она могла проиграть. Жестоко, но иначе как везением, это не назовешь.

Заявление Серены произвело эффект разорвавшейся бомбы. Twitter раскололся на две части — скептиков, считающих, что Серена симулирует и боится проиграть, и ее сторонников. Пользователь Murph был в числе первых: «Я сомневаюсь, что у Серены травма. Думаю, она просто испугалась Шарапову». Разве можно бояться соперницу, которую уже побеждала столько раз, — вопрошают вторые.

Отказ от игры означает техническое поражение. Поражение Серены и победу Шараповой. Жаль только, что она не будет записана россиянке в актив.

Ничего личного

Первый раз Шарапова и Уильямс встретились в 2004 году в четвертьфинале турнира в Майами. Ничего личного между теннисистками не было: Мария не входила даже в топ-20 мирового рейтинга, а Уильямс к тому моменту уже выиграла шесть турниров серии «Большого шлема». Победа Серены в двух сетах (6:4, 6:3) была закономерна. В Майами американка приехала впервые после долгого перерыва и поэтому имела сверхмотивацию. Россиянка же была шестнадцатилетней девочкой, нерешительной и застенчивой, которая только-только начала играть во взрослый теннис. Однако спустя полгода Шарапова заявила о себе совсем иначе.

Вторая встреча с Марией стала для Уильямс роковой: именно с победы Шараповой в финале Уимблдона-2004 началось их легендарное противостояние. Семнадцатилетняя россиянка, «тощий ребенок», как она называла себя впоследствии, раскатала Серену в двух сетах (6:1, 6:4). Это была сенсация. Накануне матча, по воспоминаниям Марии, она сильно заболела и вообще не понимала, как будет играть против этой «машины». Серена же была однозначным фаворитом, и букмекерам оставалось только гадать, в первом или во втором сете она повесит Шараповой «баранку».

В книге «Неудержимая» Шарапова вспоминает: «Когда я вернулась в раздевалку, я услышала, как Серена плачет. Буквально рыдает. Я поскорее ушла, но она знала, что я там была. Думаю, она возненавидела меня за то, что я вопреки всему обыграла ее на Уимблдоне. Но больше всего она возненавидела меня за то, что я слышала, как она плачет. Вскоре после турнира Серена сказала подруге, которая передала мне: "Я больше никогда не проиграю этой сучке"».

В том же 2004-м Шарапова выиграла у Серены еще раз. Это случилось в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA): 4:6, 6:2, 6:4. Это был очень тяжелый для Уильямс матч, но не только потому, что за сеткой маячила Шарапова, недавно лишившая ее мечты. Накануне финала американка травмировалась, и это не позволило ей удержать преимущество в три гейма по ходу решающего сета.

Это была последняя победа Шараповой над Уильямс, и до «Ролан Гаррос»-2018 счетчик личных встреч теннисисток показывал неприятные для россиянки цифры: 2-19.

С 2007 по 2013 год Шарапова не то что не могла победить Серену, но даже ни разу не выводила игру в третий сет. На Олимпиаде-2012 в Лондоне американка отдала Марии лишь один гейм. Шарапова доходила до финалов турниров только в том случае, если Серена была в другой части сетки или проигрывала раньше, чем могла встретиться с россиянкой. Причина поражений Шараповой от американки крылась в психологии: у Марии просто сдавали нервы. Так было на Итоговом турнире в 2012-м, Майами, Мадриде, «Ролан Гаррос» в 2013-м, Брисбене и Майами в 2014-м и Открытом чемпионате Австралии в 2016-м. Шарапова даже нанимала специального консультанта, чтобы тот проанализировал ее игру против Серены и помог остановить ее. Тем не менее, с каждым годом Уильямс становилась только сильнее, а Шарапова не могла ничего ей противопоставить.

«Серена может проиграть ребенку, но не Шараповой»

Говорили: «Серена может проиграть ребенку, но, если ее соперница — Шарапова, она выиграет в любом состоянии». И правда, Уильямс отлетала от квалифаеров, могла уступить теннисисткам из пятой сотни мирового рейтинга, но с Шараповой она всегда билась насмерть. Это была старая обида за Уимблдон-2004.

Соперницы на корте, они стали настоящими соперницами и в жизни, хотя старались этого не показывать. Несмотря на то что Серена продолжала покорять турниры «Большого шлема» и оставалась сильнейшей в мире, именно Шарапова получала лучшие предложения от спонсоров и даже возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок планеты. Уильямс могла наслаждаться триумфом, только когда громила Марию в игре (в 2007 году Шарапова не могла выиграть у Серены больше трех геймов за матч). Но за пределами корта Шарапова была куда успешнее: Porsche, Samsung, Tag Heuer — с россиянкой заключали контракты богатейшие бренды. Один на двоих был для спортсменок Nike, но даже здесь преимущество было за Шараповой. Ее коллекции постоянно признавались самыми стильными в мире и били рекорды продаж, а для Серены разрабатывались подчас очень странные наряды. Во время финала US Open-2013 немецкая теннисистка Андреа Петкович даже обратилась к американке с предложением угомониться в выборе костюмов.

Дружба теннисисток была лишь видимой. Первую очевидную колкость позволила себе Шарапова. Во время Australian Open-2013 она съязвила в ответ на фотографию опухшего голеностопа, которую Уильямс опубликовала на следующий день после неожиданного поражения в четвертьфинале: «Подождите еще немного — скоро теннисисты будут выкладывать свои рентгены, МРТ и ультразвуки».

Серена в интервью Rolling Stone назвала Марию занудой, которую все равно не будут приглашать на крутые вечеринки, а ее тогдашнего (своего бывшего) бойфренда Григора Димитрова — парнем «с черным сердцем». Ходили слухи, что Шарапова увела у Серены парня, и теперь американка просто мстит. Россиянка в ответ на это предложила Уильямс посмотреть на своего бойфренда-тренера Патрика Муратоглу, который ради нее бросил жену и детей. Позднее выяснилось, что Серена еще накануне принесла Марии личные извинения, но это не остановило Шарапову от того, чтобы нанести публичный ответный удар.

В марте 2016 года жизнь Марии круто изменил мельдониевый скандал: Шараповой пришлось отбыть почти полтора года дисквалификации. Серена в 2016-м забеременела, а летом 2017-го родила дочь Олимпию. Так получилось, что теннисистки покинули тур почти в одно время и лишили болельщиков поводов обсудить их соперничество. Впрочем, в прессе все равно периодически появлялись их колкие комментарии в адрес друг друга. Например, Шарапова на вопрос: «Встречаетесь ли вы с Сереной Уильямс вне корта?» недвусмысленно ответила: «Это не в моих интересах».

Весной 2017-го Софья Тартакова, занимавшая тогда должность пресс-атташе Федерации тенниса России, в интервью Sports.ru рассказала: «Серена ненавидит Машу. Просто ненавидит. Когда она выходит против нее играть, для нее это совсем другие матчи. Она готова ее уничтожить просто потому, что на другой половине корта Шарапова. Настолько это принципиально для нее».

Летом прошлого года масла в огонь подлил тренер Серены Муратоглу, когда прямо назвал Шарапову «не такой уж хорошей теннисисткой», на что она пассивно-агрессивно ответила: «Не думаю, что он когда-нибудь скажет обо мне хоть одно доброе слово».

«Ролан Гаррос»-2018

Отказавшись от матча, Серена подарила Марии лишний день отдыха, и это сыграет россиянке на руку. Теперь, когда Шарапова избежала встречи с Уильямс, у нее появились реальные шансы взять титул. Она находится в прекрасной форме, что показала уверенная победа в матче третьего круга против Каролины Плишковой, шестой сеяной турнира.

В игре Марии виден явный прогресс: после смены тренера она начала действовать агрессивнее, а укороченные удары теперь сильнее, чем ее знаменитые эйсы. Теннисистка сейчас буквально горит новыми победами, такого азарта в ее глазах не было давно. В одном из интервью Шарапова сказала, что ее карьера близится к завершению, и каждая игра для нее теперь особенная. Почему бы Марии не замахнуться на хет-трик и взять третий «Ролан Гаррос».