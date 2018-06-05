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Фоньини, Вавринка, Циципас и Вердаско примут участие в турнире в Бостаде
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Фоньини, Вавринка, Циципас и Вердаско примут участие в турнире в Бостаде 

Чемпионат.com 46 минут назад
Организаторы турнира в Бостаде (Швеция) опубликовали список участников. В числе игроков, которые примут участие в соревнованиях, оказались несколько представителей топ-20 рейтинга ATP. Так, в Швецию приедут испанец Пабло Карреньо-Буста (11), аргентинец Диего Шварцман (12) и итальянец Фабио Фоньини (18).
Помимо них участие в турнире примут швейцарец Стэн Вавринка, француз Ришар Гаске, испанцы Фернандо Вердаско и Давид Феррер, грек Стефанос Циципас, аргентинцы Леонардо Майер и Федерико Дельбонис. Также организаторы дали «уайлд-кард» норвежцу Касперу Рууду, который в этом году на «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере пробился в основную сетку турниров «Большого шлема». В Париже 19-летний норвежец дошёл до второго круга, где уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу (4:6, 2:6, 4:6).
Турнир в Бостаде будет проходить с 16 по 22 июля.
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