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Назван первый полуфиналист «Ролан Гаррос»
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Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в полуфинал, в трёх сетах обыграв представителя Германии Александра Зверева (2) со счётом 6:4, 6:2, 6:1. 21-летний уроженец Гамбурга по ходу встречи испытывал проблемы с задней поверхностью бедра.
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Доминик 5 раз подал навылет, активно выиграл 25 очков и совершил 20 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 19 виннеров и 42 ошибки.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Тим — А. Зверев на «Ролан Гаррос». За выход в финал «Ролан Гаррос» Тим поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с сербом Новаком Джоковичем (20).
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