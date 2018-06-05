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Касаткина уступила Стивенс
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Российская теннисистка проиграла американке на «Ролан Гаррос» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос». Сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянка уступила в двух сетах (3:6, 1:6), взяв всего четыре гейма. 21-летняя Касаткина занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Стивенс является 10-й ракеткой мира.
В четвертом круге турнира Касаткина переиграла датчанку Каролин Возняцки. Россиянка оказалась сильнее в двух сетах (7:6, 6:3).
«Ролан Гаррос»-2018 продлится до 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 39,2 миллиона евро.
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