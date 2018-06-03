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Roland Garros. Эстонка Контавейт выбила чемпионку Уимблдона
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Roland Garros. Эстонка Контавейт выбила чемпионку Уимблдона 

Вести.Ru 3 июня 2018
Фото: Вести.Ru
На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», определяются участники стадии 1/8 финала. В состязании женщин в число 16 лучших не попала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, проигравшая Анетт Контавейт.
Чешка Квитова после своих побед в пригороде Лондона пережила много падений и подъемов, но пока не может «выстрелить» столь же серьезно на других «Шлемах». «Посеянная» в Париже восьмой, она не справилась с представительницей Эстонии, у которой номер «посева» №25 — 6:7, 6:7.
Другие «бумажные» фавориты женского турнира идут дальше. Румынка Симона Халеп (№1) выиграла у Андреа Петкович (Германия) — 7:5, 6:0. Испанка Гарбинье Мугуруса (№3) была сильнее Саманты Стосур (Австралия) — 6:0, 6:2. Француженка Каролин Гарсия (№7) одолела Ирину Бегу (Румыния) — 6:1, 6:3.
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