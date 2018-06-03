Roland Garros. Эстонка Контавейт выбила чемпионку Уимблдона

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», определяются участники стадии 1/8 финала. В состязании женщин в число 16 лучших не попала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова , проигравшая Анетт Контавейт

Чешка Квитова после своих побед в пригороде Лондона пережила много падений и подъемов, но пока не может «выстрелить» столь же серьезно на других «Шлемах». «Посеянная» в Париже восьмой, она не справилась с представительницей Эстонии, у которой номер «посева» №25 — 6:7, 6:7.