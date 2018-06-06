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Доминик Тим: «Я знаю, как нужно выступать на турнирах „Большого шлема“, чтобы пройти далеко»
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Доминик Тим: «Я знаю, как нужно выступать на турнирах „Большого шлема“, чтобы пройти далеко» 

Спорт-Экспресс 6 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Теннисист Доминик Тим отметил, что за последние годы стал сильнее, а также приобрел опыт, который позволяет ему проходить далеко в турнирах «Большого шлема». Вчера австриец в четвертьфинале «Roland Garros» переиграл немца Александра Зверева (6:4, 6:2, 6:1).
— Нелегко было противостоять сопернику, который не мог играть на 100 процентов. Я ожидал, что он будет уставшим, — приводит официальный сайт турнира слова Тима. — В целом я доволен тем, как сумел провести этот матч. Я вынуждал соперника много бегать и делал то, что было нужно. За эти годы я стал сильнее. За прошедший год я вновь проделал большую работу и прибавил. Думаю, в этом сезоне я физически и психологически свежее, чем в предыдущие два года. Я знаю, как нужно выступать на турнирах «Большого шлема», чтобы пройти далеко. С опытом все становится лучше.
В полуфинале Тима ждет встреча с Марко Чеккинато, который в четырех партиях одолел Новака Джоковича — 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11). Их матч состоится завтра и начнется в 12.00 по московскому времени.
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