Ещё
Уроженец Вичуги завоевал серебро на международном турнире по боксу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уроженец Вичуги завоевал серебро на международном турнире по боксу 

Советский спорт 43 минуты назад
Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» прошел 31 мая на арене «Зимнего стадиона». Ивановскую область на турнире представлял Мастер спорта России, член национальной сборной команды Павел Федоров.
Под руководством тренера Станислава Голубева вичугский спортсмен пробился в финал международного турнира в весовой категории до 64 килограммов. К сожалению, представитель Ивановской области, в финальной схватке уступил Оганесу Бачкову из Армении.
Сборная России на турнире завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла первое место.
Советский спорт: последние новости
Серена Уильямс: Я огорчена, потому что люблю играть против Шараповой Украинский теннисист признался в желании задушить русскоговорящих Мертенс победила Гаврилову в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рестлер убил жену и покончил с собой24
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Игру сборной России сравнили с майонезом
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
Уткин поймал Черчесова на вранье
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение