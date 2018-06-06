Уроженец Вичуги завоевал серебро на международном турнире по боксу

Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» прошел 31 мая на арене «Зимнего стадиона». Ивановскую область на турнире представлял Мастер спорта России, член национальной сборной команды Павел Федоров

Под руководством тренера Станислава Голубева вичугский спортсмен пробился в финал международного турнира в весовой категории до 64 килограммов. К сожалению, представитель Ивановской области, в финальной схватке уступил Оганесу Бачкову из Армении.

Сборная России на турнире завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла первое место.