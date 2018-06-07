Эрбер и Маю вышли в финал «Ролан Гаррос»

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали первыми финалистами Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, в парном разряде.
В полуфинальном матче французский дуэт, шестой номер посева, со счетом 6:3, 6:4 нанес поражение восьмой сеяной паре Никола Мектич (Хорватия)/Александр Пейя (Австрия). Соперники провели на корте немногим больше полутора часов.
В финале Эрбер и Маю сыграют с победителями матча Фелисиано Лопес/Марк Лопес (Испания, 12) — Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия, 2).