Шарапова подвела итоги четвертьфинала «Ролан Гаррос»

"Она все делала лучше меня. Играла агрессивно, пробивала намного глубже. Да и подавала куда удачнее", — сказала Шарапова на пресс-конференции.

"Помешала ли мне моя подача? Она была одной из множества проблем. У меня не было ощущения свободы, удары получались неестественными. Я не могла поймать ритм и давала Гарбине слишком много шансов на второй подаче. Мугуруса и так отлично принимает, да и вообще многие вещи делает здорово. Конечно, она этими шансами воспользовалась", — добавила россиянка.