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Шарапова подвела итоги четвертьфинала «Ролан Гаррос»
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Шарапова подвела итоги четвертьфинала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги четвертьфинальной встречи "Ролан Гаррос" против представительницы Испании Гарбинье Мугурусы, сообщает "Советский спорт".
"Она все делала лучше меня. Играла агрессивно, пробивала намного глубже. Да и подавала куда удачнее", — сказала Шарапова на пресс-конференции.
"Помешала ли мне моя подача? Она была одной из множества проблем. У меня не было ощущения свободы, удары получались неестественными. Я не могла поймать ритм и давала Гарбине слишком много шансов на второй подаче. Мугуруса и так отлично принимает, да и вообще многие вещи делает здорово. Конечно, она этими шансами воспользовалась", — добавила россиянка.
Шарапова проиграла Муругусе со счетом 2:6, 1:6. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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