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Хингис: очень горжусь Чань Латишей
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Хингис: очень горжусь Чань Латишей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис, завершившая карьеру в октябре 2017 года, поздравила с завоеванием титула на Открытом чемпионате Франции в миксте свою бывшую партнёршу Чань Латишу из Китайского Тайбэя. По итогам 2017 года Хингис и Латиша были первыми ракетками мира в паре.
В финале «Ролан Гаррос» Чань Латиша и хорват Иван Додиг обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].
«Очень горжусь своей партнёршей Чань Латишей, которая выиграла ещё один турнир «Большого шлема», — написала Хингис в «твиттере».
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