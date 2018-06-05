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Австрийский теннисист Тим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Roland Garros
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Австрийский теннисист Тим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Roland Garros 

ТАСС 5 июня 2018
Фото: ТАСС
ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Австриец Доминик Тим одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинальном матче Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн). Соревнования проходят на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:1 в пользу Тима, посеянного на турнире под седьмым номером. 21-летний Зверев был посеян под вторым номером. В начале мая Зверев одержал победу на турнире в Мадриде, обыграв в финале Тима — 6:4, 6:4. Также в мае на соревнованиях в Риме он дошел до финала, где уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю — 1:6, 6:1, 3:6.
В полуфинале 24-летний Тим сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (20) и итальянцем Марко Чеккинато.
Тим в пятый раз играет на Roland Garros. Третий раз подряд он выходит в полуфинал. В 2016 году австриец в 1/2 финала турнира проиграл Джоковичу, а в 2017 году — Надалю. "Ролан Гаррос" является самым успешным турниром из серии Большого шлема для Тима. На остальных турнирах он не проходил дальше четвертого раунда.
Roland Garros завершится 10 июня.
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