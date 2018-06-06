Шарапова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщает ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Мугурусы, посеянной на турнире под третьим номером. Шарапова была посеяна под 28-м номером. В полуфинале Мугуруса встретится с румынкой Симоной Халеп

31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Открытом чемпионате Франции. Ранее в четвертьфинале Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6).

Шарапова впервые проиграла Мугурусе, ранее россиянка в трех матчах победила испанскую теннисистку. Шарапова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2012, 2014). Мугуруса выиграла турнир Большого шлема в Париже в 2016 году.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.