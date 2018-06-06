Ещё
Шарапова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Россиянка Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Мугурусы, посеянной на турнире под третьим номером. Шарапова была посеяна под 28-м номером. В полуфинале Мугуруса встретится с румынкой Симоной Халеп.
31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Открытом чемпионате Франции. Ранее в четвертьфинале Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6).
Шарапова впервые проиграла Мугурусе, ранее россиянка в трех матчах победила испанскую теннисистку. Шарапова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2012, 2014). Мугуруса выиграла турнир Большого шлема в Париже в 2016 году.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
BFM.RU: последние новости
Американка Серена Уильямс выбыла с Roland Garros переда матчем с Марией Шараповой Дмитрий Медведев и его команда Сборная России по футболу уступила команде Австрии в товарищеском матче
Комментарии  Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева рассказала о предательстве12
Чичерину наказали за Донбасс58
Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс1
Россию спасет только чудо8
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс54
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение