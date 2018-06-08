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Победы Халеп и Стивенс — в обзоре полуфиналов «Ролан Гаррос»
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Победы Халеп и Стивенс — в обзоре полуфиналов «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4. Уроженка Констанцы активно выиграла 16 очков и допустила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 14 виннеров и 31 ошибка.
Во втором полуфинале американка Слоан Стивенс (10) в двух сетах обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4. Слоан активно выиграла 9 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Мэдисон 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка.
Видеообзор полуфинальных матчей доступен на «Чемпионате».
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