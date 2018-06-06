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Шарапова отреагировала на провал на «Ролан Гаррос»
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Шарапова отреагировала на провал на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанкой Гарбинье Мугурусой. По мнению россиянки, она совершила ошибку в подготовке к игре, передает "Советский спорт".
"Чтобы иметь те победы и результаты, которые у меня были, очевидно, что мне нужно двигаться шаг за шагом в правильном направлении. Конечно сегодня, это не был один из тех шагов", — сказала Шарапова журналистам после матча.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Гарбинье Муругусе со счетом 2:6, 1:6.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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