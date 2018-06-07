Тарпищев: «Шарапова вернулась в элиту после хорошего выступления на „Ролан Гаррос“ 

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6.
«Шарапова выступила во Франции хорошо и снова вошла в элиту.
К сожалению, в игре с Мугурусой она провалила подачу и не навязала борьбу. Проиграла в желании, можно сказать. Плохая подача связана, видимо, с той злосчастной травмой плеча. Характер у Шараповой сильный, но стабильной подачи не хватает», — цитирует Тарпищева.