Ещё
Тарпищев: «Шарапова вернулась в элиту после хорошего выступления на „Ролан Гаррос“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарпищев: «Шарапова вернулась в элиту после хорошего выступления на „Ролан Гаррос“ 

SPORT24.ru 36 минут назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6.
«Шарапова выступила во Франции хорошо и снова вошла в элиту.
К сожалению, в игре с Мугурусой она провалила подачу и не навязала борьбу. Проиграла в желании, можно сказать. Плохая подача связана, видимо, с той злосчастной травмой плеча. Характер у Шараповой сильный, но стабильной подачи не хватает», — цитирует Тарпищева.
SPORT24.ru: последние новости
Серена Уильямс испугалась проиграть Шараповой и снялась. Это позорный поступок для чемпионки Два четвертьфинальных матча «Ролан Гаррос» перенесены на 7 июня Украинский теннисист Стаховский: "Готов задушить за русскую речь! Шутка!"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию623
«Россия готова к Мундиалю на 100%»
Украинский футболист сделал заявление по Крыму1
Чичерина гневно ответила ФИФА на запрет16
Шарапова отреагировала на провал на «Ролан Гаррос»
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение