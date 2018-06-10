Сафин и Кафельников проиграли Корретхе и Ферреро в финале Турнира легенд на «РГ» 

Россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников потерпели поражение от испанцев Алекса Корретхи и Хуана-Карлоса Ферреро в финальном матче Турнира легенд, проходящего в рамках Открытого чемпионата Франции. Испанская пара взяла верх со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 56 минут. Эйсов в этом матче не было. Корретха и Ферреро допустили 1 двойную ошибку и использовали 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Кафельникова и Сафина 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
На групповом этапе россияне победили Андрея Медведева с Томасом Энквистом и Арно Клемана с Николя Эскюде. Испанцы оказались сильнее Себастьяна Грожана с Микаэлем Льодра и Джеймса Блэйка с Марком Филиппуссисом.