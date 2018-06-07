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Россиянки Лансере и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал юниорского «РГ»
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Россиянки Лансере и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал юниорского «РГ» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Россиянки Софья Лансере и Камила Рахимова завершили выступление на юниорском Открытом чемпионате Франции в парном разряде. Во втором круге они уступили представительнице Люксембурга Элеоноре Молинаро и датчанке Кларе Таусон, посеянным под первым номером, со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (3:7).
Матч длился 1 час 32 минуты. Россиянки выполнили 2 подачи навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету победительниц 2 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов, они избежали двойных ошибок.
В четвертьфинале Молинаро и Таусон встретятся с грузинкой Аной Макацарией и американкой Алексой Ноэль (7).
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