Румынская теннисистка Халеп стала победительницей Roland Garros

ПАРИЖ, 9 июня. / ТАСС /. Румынка Симона Халеп одержала победу на Roland Garros — втором в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В финальном матче первая ракетка мира Халеп обыграла американку Слоан Стивенс, посеянную на турнире под 10-м номером. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:1 в пользу Халеп.

26-летняя Халеп впервые в карьере победила на турнире серии Большого шлема. В четвертый раз в карьере она вышла в финал турнира серии Большого шлема и в третий раз — в финал Открытого чемпионата Франции. Ранее в 2018 году она проиграла датчанке Каролин Возняцки (6:7 (2:7), 6:3, 4:6) в финале Открытого чемпионата Австралии. В финале Открытого чемпионата Франции 2014 года она проиграла россиянке Марии Шараповой (4:6, 7:6 (7:5), 4:6), а в 2017 году — латвийке Елене Остапенко (6:4, 4:6, 3:6).

Халеп и Стивенс восьмой раз в карьере играли друг с другом. Халеп в шестой раз обыграла американку. Последний раз румынка проигрывала Стивенс в январе 2013 года в первом круге Открытого чемпионата Австралии (1:6, 1:6). Румынка пятый раз подряд одержала победу над Стивенс в очных встречах.

Халеп стала второй румынской теннисисткой, одержавшей победу на турнире серии Большого шлема. В 1978 году Вирджиния Рузичи также выиграла на Открытом чемпионате Франции. В финале румынка обыграла югославскую спортсменку Миму Яушовец (6:2, 6:2). Эта победа стала для Рузичи единственной в карьере на турнирах серии Большого шлема.

25-летняя Стивенс впервые в карьере играла в финале Открытого чемпионата Франции. Ранее ее лучшим достижением на парижских кортах был выход в четвертый круг соревнований. Американка один раз в карьере побеждала на турнире серии Большого шлема: в 2017 году она стала победительницей Открытого чемпионата США. Стивенс впервые в карьере проиграла в финальном матче турнира на взрослом уровне, до этого дня она выиграла шесть финалов из шести, в которых принимала участие.

Результаты российских теннисисток

Дарья Касаткина (14) и Мария Шарапова (28) дошли до четвертьфинала. Для 21-летней Касаткиной выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема. До этого главным достижением Касаткиной на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году, где она проиграла эстонке Кайе Канепи (4:6, 4:6).

Шарапова в четвертьфинале проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (3) со счетом 2:6, 1:6. Шарапова, которая побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2012 и в 2014 годах, показала лучший результат на турнирах серии Большого шлема после возвращения после дисквалификации в 2017 году. На Открытом чемпионате США в 2017 году россиянка проиграла в четвертом круге, а на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году — в третьем.