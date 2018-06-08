Ещё
Уильямс вновь выйдет на корт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: Серена Уильямс будет готова играть через 15 дней 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
Напомним, американская теннисистка снялась с Открытого чемпионата Франции перед матчем четвертого круга с россиянкой Марией Шараповой.
«Это мышечная травма. Если бы она продолжила играть, то, вероятно, усугубила бы свою травму. Но так через 15 дней отдыха все заживет, и она снова будет готова играть. Но в случае с ней никогда нельзя знать наверняка. Она непредсказуема», — приводит слова Муратоглу New York Times.
Тренер отметил, что Уильямс прибудет в Лондон за неделю до старта Уимблдона, который стартует 2 июля.
Советский спорт: последние новости
Серена Уильямс: Я огорчена, потому что люблю играть против Шараповой Тим в четырех сетах переиграл Берреттини в третьем круге «Ролан Гарроса» Украинский теннисист признался в желании задушить русскоговорящих
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Земфире запретили выступать в России44
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко19
Овечкин обезумел от счастья после победы22
Трамп высказался о победе Овечкина
Как фанаты громили чемпионаты мира9
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение