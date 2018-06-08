Уильямс вновь выйдет на корт

Напомним, американская теннисистка снялась с Открытого чемпионата Франции перед матчем четвертого круга с россиянкой Марией Шараповой.
«Это мышечная травма. Если бы она продолжила играть, то, вероятно, усугубила бы свою травму. Но так через 15 дней отдыха все заживет, и она снова будет готова играть. Но в случае с ней никогда нельзя знать наверняка. Она непредсказуема», — приводит слова Муратоглу New York Times.
Тренер отметил, что Уильямс прибудет в Лондон за неделю до старта Уимблдона, который стартует 2 июля.