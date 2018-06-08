Ходзуми и Ниномия вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Японская пара Эри Ходзуми и Макото Ниномия вышла в финал женского парного разряда Открытого чемпионата Франции. В полуфинале Ходзуми и Ниномия в двух партиях выиграли у восьмой пары соревнований, Чань Хаочин из Тайваня и китаянки Ян Чжаосюань , со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Японки реализовали 5 брейк-пойнтов из шести и совершили три двойные ошибки. На счету интернационального дуэта один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк. За титул Ходзуми и Ниномия сыграют с победительницами матча Крейчикова / Синякова (Чехия, 6) — Главачкова / Стрыцова (Чехия, 2).