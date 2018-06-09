Куэртен стал первым послом «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира и трёхкратный победитель Открытого чемпионата Франции Густаво Куэртен был объявлен первым послом турнира. «Мы счастливы объявить Густаво Куэртена первым послом „Ролан-Гаррос“. Он поможет продвижению турнира по всему миру», — гласит заявление в официальном «Инстаграм» соревнований.

Бразилец завершил карьеру в 2008-м, трижды на протяжении неё выиграв Открытый чемпионат Франции. В год двадцатилетия с момента его первого триумфа в Париже (1997) он удостоился места в Международном зале теннисной славы.