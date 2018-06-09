Моресмо и Деши обыграли Клийстерс и Тозья в финале Турнира легенд «Ролан Гаррос» 

Французская пара Натали Деши/Амели Моресмо в финале Турнира легенд Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее бельгийки Ким Клийстерс и француженки Натали Тозья — 6:7 (4:7), 6:4, 15:13.
Матч продолжался 1 час и 30 минут. Победители соревнований 8 раз ошиблись при выполнении подачи и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9 имевшихся. Их соперницы допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11. Подачами навылет девушки не отметились.
В финале мужских парных соревнований сыграют россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников. Матч состоится завтра, 10-го июня.