Блинкова победила Дювал и вышла в основную сетку в Хертогенбосхе

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Блинкова выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Дювал 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Подач навылет у Виктории не было.

Соперница Анны в основной сетке станет известна позднее, когда завершатся все шесть матчей квалификации.