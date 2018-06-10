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Блинкова победила Дювал и вышла в основную сетку в Хертогенбосхе
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Блинкова победила Дювал и вышла в основную сетку в Хертогенбосхе 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Анна Блинкова (1) вышла в основную сетку соревнований категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив американку Викторию Дювал (10) со счётом 6:1, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Блинкова выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Дювал 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Подач навылет у Виктории не было.
Соперница Анны в основной сетке станет известна позднее, когда завершатся все шесть матчей квалификации.
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