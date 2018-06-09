Веснина поздравила Халеп

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила румынку Симону Халеп в связи с ее победой в Открытом чемпионате Франции, передает "Советский спорт".
Simonaa!You deserve this title more then anyone🏆 @rolandgarros 🙌Huge congratulations!🎊🎊🎊 @Simona_Halep— Elena Vesnina (@EVesnina001) 9 июня 2018 г.
"Симона! Ты заслуживаешь этот титул "Ролан Гаррос" больше, чем кто бы то ни было. Поздравляю!" — написала россиянка на своей официальной странице в твиттере.
В финальном матче турнира первая ракетка мира обыграла действующую чемпионку US Open Слоан Стивенс. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее Рафаэль Надаль в 11-й раз вышел в финал "Ролан Гаррос".