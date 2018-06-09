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Веснина поздравила Халеп
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Веснина поздравила Халеп с победой на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Елена Веснина поздравила румынку Симону Халеп в связи с ее победой в Открытом чемпионате Франции, передает "Советский спорт".
"Симона! Ты заслуживаешь этот титул "Ролан Гаррос" больше, чем кто бы то ни было. Поздравляю!" — написала россиянка на своей официальной странице в твиттере.
В финальном матче турнира первая ракетка мира обыграла действующую чемпионку US Open Слоан Стивенс. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее Рафаэль Надаль в 11-й раз вышел в финал "Ролан Гаррос".
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