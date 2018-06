Елена Веснина: Симона, ты заслужила титул «Ролан Гаррос» больше, чем кто-либо

Simonaa!You deserve this title more then anyone🏆 @rolandgarros 🙌Huge congratulations!🎊🎊🎊 @Simona_Halep

— Elena Vesnina (@EVesnina001) 9 июня 2018 г.