Интересные факты о турнирах недели: Хертогенбосх, Штутгарт и Ноттингем 

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Халеп в трёх сетах обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Александрова вошла в состав участниц турнира в Хертогенбосхе

Мугуруса: мне кажется, первая строчка рейтинга — это не так важно