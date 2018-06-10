Интересные факты о турнирах недели: Хертогенбосх, Штутгарт и Ноттингем 

Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве — мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Турнир WTA/International. Хертогенбосх (Нидерланды). Libéma Open Призовой фонд: $ 250 000. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 11-17 июня. Разница во времени с Москвой: -1 час. Заявка на турнир (от 30.04.2018): Коко Вандевей (13), Элисе Мертенс (19), Кики Бертенс (20), Анетт Контавейт (29), Чжан Шуай (31), Арина Соболенко (47), Элисон Ван Эйтванк (48), Александра Крунич (52), Наталья Вихлянцева (83), Екатерина Александрова (102), Анна Калинская (WC). Полный список участников. Отказались от участия: Леся Цуренко (38), Сабина Лисицки (SR). Действующий победитель: Анетт Контавейт.
Женский турнир в Хертогенбосхе появился в 1996 году. Он разыгрывается на кортах местного Autotron convention center. Два раза чемпионкой была Тамарин Танасугарн (2008, 2009). Побеждали здесь и россиянки — Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012). До финала доходили Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008) и Наталья Вихлянцева (2017). Действующей победительницей является Анетт Контавейт. Посев в этом году возглавили Коко Вандевей и Элисе Мертенс. Из россиянок помимо Вихлянцевой в сетке значатся также Екатерина Александрова и Анна Калинская, получившая «уайлд-кард».
Турнир WTA/International. Ноттингем (Великобритания). Nature Valley Open Призовой фонд: $ 250 000. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 11-17 июня. Разница во времени с Москвой: -2 час. Заявка на турнир (от 30.04.2018): Магдалена Рыбарикова (17), Эшли Барти (18), Наоми Осака (21), Йоханна Конта (23), Михаэла Бузэрнеску (37), Донна Векич (49), Зарина Дияс (54), Камила Джорджи (58), Саманта Стосур (WC). Полный список участников. Отказались от участия: Мария Саккари (42), Катрин Беллис (44), Моника Никулеску (64), Моника Пуиг (69), Ана Богдан (76), Кристина Макхэйл (90), Мэдисон Бренгл (97), Осеан Доден (105). Действующий победитель: Донна Векич. Турнир WTA в Ноттингеме проводился в 1971-1973 годах, после чего надолго исчез из календаря. А возродился он в 2015-м благодаря появлению между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном дополнительной недели. Чемпионками обновлённого турнира становились Ана Конюх, Каролина Плишкова и Донна Векич. Сетку розыгрыша-2018 возглавили Эшли Барти и Магдалена Рыбарикова.
Турнир АТР World Tour 250. Штутгарт (Германия). Mercedes Cup Призовой фонд: € 656,015. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 11-17 июня. Разница во времени с Москвой: -1 час. Заявка на турнир (от 30.04.2018): Роджер Федерер (2), Люка Пуи (18), Томан Бердых (WC), Милош Раонич (20), Ник Кирьос (24), Фелисьяно Лопес (30), Филипп Кольшрайбер (34), Денис Шаповалов (42), Бенуа Пэр (49). Полный список участников. Снялись с турнира: Чхун Хён (22), Давид Феррер (33), Гаэль Монфис (40), Марко Чеккинато (59). Действующий победитель: Люка Пуи.
Турнир в Штутгарте разыгрывается с 1916 года, в 2015-м он сменил покрытие с грунтового на травяное. Победителю этого турнира помимо денежного приза вручается ещё и автомобиль. В 2012-м чемпионом был россиянин Михаил Южный. В этом году именно со Штутгарта возобновляет выступления в туре Роджер Федерер, не игравший с марта после поражения в первом же матче на «Мастерсе» в Майами. Швейцарец продолжает бороться с Рафаэлем Надалем за первое место в рейтинге. Роджер возглавил сетку турнира вместе с действующим чемпионом Люкой Пуи.
Турнир АТР World Tour 250. Хертогенбосх (Нидерланды). Libéma Open Призовой фонд: € 612 755. Покрытие: трава, открытые корты. Дата проведения: 11-17 июня. Разница во времени с Москвой: -1 час. Заявка на турнир (от 30.04.2018): Адриан Маннарино (27), Жиль Мюллер (28), Ришар Гаске (29), Фернандо Вердаско (37), Робин Хасе (43), Стефанос Циципас (WC), Юити Сугита (46), Андреас Сеппи (48), Даниил Медведев (50), Евгений Донской (88).
Полный список участников. Отказались от участия: Филип Краинович (26), Карен Хачанов (38), Энди Маррей (39), Александр Долгополов (56), Теннис Сандгрен (51), Райан Харрисон (57), Лу Яньсюнь (SR). Действующий победитель: Жиль Мюллер. Мужской турнир в Хертогенбосхе появился в 1990 году. По три раза чемпионами становились Патрик Рафтер (1998-2000) и Николя Маю (2013, 2015, 2016). Побеждал здесь и россиянин Дмитрий Турсунов (2011). В этом году под двумя первыми номерами посеяны французы Адриан Маннарино и Ришар Гаске (29). Есть в сетке и два россиянина — Даниил Медведев и Евгений Донской. А Карен Хачанов снялся с соревнований после «Ролан Гаррос». Ожидалось, что на этом турнире вернётся в строй после травмы и операции Энди Маррей, но выход на корт двукратному олимпийскому чемпиону пришлось отложить на более поздние времена.