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Дель Потро стал четвёртой ракеткой мира, Тим — седьмой
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Дель Потро стал четвёртой ракеткой мира, Тим — седьмой 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В обновлённом рейтинге ATP от 11 июня аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на четвёртую строчку, финалист «Ролан Гаррос» австриец Доминик Тим — на седьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.
Рейтинг ATP. 11 июня 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965. 4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080. 5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4950. 6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870. 7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835. 8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635. 9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110. 10 (10). Джон Иснер (США) — 3070. … 31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1371… 38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1220… 52 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974… 76 (79). Евгений Донской (Россия) — 726… 93 (98). Михаил Южный (Россия) — 616.
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