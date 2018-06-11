Макарова и Веснина возглавили рейтинг WTA в парном разряде

В обновленном рейтинге россиянке улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчке. Ранее они занимали второе место.

На Открытом чемпионате Франции, который завершился на прошлой неделе, Макарова играла с Анной Калинской , а Веснина выступила с латвийкой Еленой Остапенко . Обе пары завершили выступление в первом круге.