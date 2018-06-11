Макарова и Веснина возглавили рейтинг WTA в парном разряде 

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись на первую строчку парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
В обновленном рейтинге россиянке улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчке. Ранее они занимали второе место.
На Открытом чемпионате Франции, который завершился на прошлой неделе, Макарова играла с Анной Калинской, а Веснина выступила с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова поднялась в рейтинге WTA.