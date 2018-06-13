Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Французский теннисист Люка Пуи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах в Штутгарте (Германия). В стартовом матче вторая ракетка соревнований обыграл немца Рудольфа Моллекера (WC) со счётом 6:3, 6:4.

Матч длился 50 минут. Пуи выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету немецкого спортсмена 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 упущенных брейк-пойнт.