Ватутин проиграл Галану Ривьеросу на старте челленджера в Лионе

Россиянин Алексей Ватутин (7) в двух партиях уступил колумбийцу Даниэлю Галану Ривьеросу в первом круге турнира категории «челленджер» в Лионе (Франция) — 1:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Галан Ривьерос выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Ватутина 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Подач навылет у Алексея не было.

Соперник колумбийского теннисиста по второму раунду станет известен позже. Других россиян в основной сетке этого турнира нет. Отметим, что соревнования проводятся на грунтовом покрытии.