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Ватутин проиграл Галану Ривьеросу на старте челленджера в Лионе
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Ватутин проиграл Галану Ривьеросу на старте челленджера в Лионе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Алексей Ватутин (7) в двух партиях уступил колумбийцу Даниэлю Галану Ривьеросу в первом круге турнира категории «челленджер» в Лионе (Франция) — 1:6, 3:6.
Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Галан Ривьерос выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Ватутина 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Подач навылет у Алексея не было.
Соперник колумбийского теннисиста по второму раунду станет известен позже. Других россиян в основной сетке этого турнира нет. Отметим, что соревнования проводятся на грунтовом покрытии.
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