Аллертова стала соперницей Осаки на турнире в Ноттингеме

Чешка Дениса Аллертова разгромила американку Кристи Эрим Анн в первом круге турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания) — 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 58 минут. Аллертова выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Анн 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующей соперницей Денисы станет японка Наоми Осака (3), которая чуть ранее одержала волевую победу над американкой Сачией Викери (3:6, 6:1, 6:2).