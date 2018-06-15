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Кудерметова и Соболенко проиграли в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе в паре
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Кудерметова и Соболенко проиграли в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе в паре 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе уступили лидерам посева бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс со счётом 2:6, 6:3, [5:10]. Элисе и Деми за 1 час 8 минут реализовали 2 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.
За выход в финал Мертенс и Схурс поспорят с голландкой Лесли Керкхове и белоруской Лидией Морозовой (3). Полуфинал состоится в субботу, 16 июня, а сильнейший дуэт соревнований определится в воскресенье, 17 июня.
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