Гёргес, Касаткина и Веснина вошли в заявку на турнир WTA в Москве

ТАСС , 13 июня. Немка Юлия Гёргес, а также россиянки Дарья Касаткина Елена Веснина вошли в заявочный лист турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup, который пройдет в Москве в июле. Заявочный лист приводит портал «Большой теннис Украины».

В заявку на турнир вошли три россиянки. Помимо Касаткиной и Весниной, в Москве сыграет Наталья Вихлянцева . Гёргес будет посеяна на соревнованиях под первым номером. В прошлом году немка стала победительницей Кубка Кремля, который также проходил в Москве, в финале она обыграла Касаткину. Ранее директор турнира Александр Островский сообщил ТАСС, что в Москве сыграет пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина , но спортсменки не оказалось в заявочном листе.

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча . На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в шведском Бостаде с призовым фондом 226 тысяч 750 долларов. Призовой фонд московского турнира составит 750 тысяч долларов.

С 2015 года в России проводятся два турнира WTA в Москве (Кубок Кремля) и Санкт-Петербурге. В 2018 году Москва станет единственным городом, принимающим два крупных соревнования WTA.