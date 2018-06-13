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Гёргес, Касаткина и Веснина вошли в заявку на турнир WTA в Москве
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Гёргес, Касаткина и Веснина вошли в заявку на турнир WTA в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 июня. Немка Юлия Гёргес, а также россиянки Дарья Касаткина и Елена Веснина вошли в заявочный лист турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup, который пройдет в Москве в июле. Заявочный лист приводит портал «Большой теннис Украины».
В заявку на турнир вошли три россиянки. Помимо Касаткиной и Весниной, в Москве сыграет Наталья Вихлянцева. Гёргес будет посеяна на соревнованиях под первым номером. В прошлом году немка стала победительницей Кубка Кремля, который также проходил в Москве, в финале она обыграла Касаткину. Ранее директор турнира Александр Островский сообщил ТАСС, что в Москве сыграет пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина, но спортсменки не оказалось в заявочном листе.
Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в шведском Бостаде с призовым фондом 226 тысяч 750 долларов. Призовой фонд московского турнира составит 750 тысяч долларов.
С 2015 года в России проводятся два турнира WTA в Москве (Кубок Кремля) и Санкт-Петербурге. В 2018 году Москва станет единственным городом, принимающим два крупных соревнования WTA.
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