Гиббз прокомментировала слова Надаля о равных призовых в мужском и женском туре

Американская теннисистка Николь Гиббз прокомментировала слова Рафаэля Надаля о том, что женщины в теннисе не должны получать такие же призовые, как мужчины.

«Я вновь воспользуюсь возможностью сказать, что женщины не получают равных призовых с мужчинами в теннисе, и Надаль отлично это знает. Равные призовые есть только на крупнейших соревнованиях. Это символично и прогрессивно, но на всех обычных турнирах WTA рынок требует более низких призовых.