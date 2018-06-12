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Гиббз прокомментировала слова Надаля о равных призовых в мужском и женском туре
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Гиббз прокомментировала слова Надаля о равных призовых в мужском и женском туре 

Чемпионат.com 18 часов назад
Американская теннисистка Николь Гиббз прокомментировала слова Рафаэля Надаля о том, что женщины в теннисе не должны получать такие же призовые, как мужчины.
«Я вновь воспользуюсь возможностью сказать, что женщины не получают равных призовых с мужчинами в теннисе, и Надаль отлично это знает. Равные призовые есть только на крупнейших соревнованиях. Это символично и прогрессивно, но на всех обычных турнирах WTA рынок требует более низких призовых.
P. S. А вот продукт, который ценится ниже, чем мужской теннис. Просто для информации», — написала Гиббз в своём «твиттере», прикрепив видео финала «Ролан Гаррос» между румынкой Симоной Халеп и американкой Слоан Стивенс.
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