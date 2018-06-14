Ещё
Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, одолев Пэра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия забила первый гол
Россия забила первый гол

Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, одолев Пэра 

Чемпионат.com 38 минут назад
Чех Томаш Бердых (3) во втором круге травяного турнира в Штутгарте переиграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:3), 6:4. теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 32-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и сделал 1 брейк. Пэр исполнил 10 эйсов при 8 двойных.
В четвертьфинале соперником Бердыха станет либо канадец Милош Раонич (7), либо венгр Мартон Фучович. Четвертьфинальный матч состоится в пятницу, 15 июня.
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Бирмингеме Родина вышла в четвертьфинал турнира в Манчестере Векич обыграла Лапко во втором круге турнира в Ноттингеме
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские гомофобы избили иностранных фанатов519
Началась церемония открытия ЧМ-201899
Слепаков ответил Кадырову61
Москва сошла с ума68
Иностранных болельщиков шокировали российские цены505
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение