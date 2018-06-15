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Барти, Осака, Конта и Векич — в полуфинале турнира в Ноттингеме
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Барти, Осака, Конта и Векич — в полуфинале турнира в Ноттингеме 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Определились все полуфиналистки турнира в Ноттингеме. Эшли Барти сыграет с Наоми Осакой, а Джоанна Конта — с Донной Векич.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA The Open Nottingham
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:0, 6:2  Донна Векич (Хорватия, 6) — Мона Бартель (Германия) — 7:5, 6:1  Наоми Осака (Япония, 3) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) — 6:4, 6:1  Джоанна Конта (Великобритания, 4) — Далила Якупович (Словения) — 6:4, 6:2
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