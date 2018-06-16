Донской не смог выйти в финал квалификации на турнире в Халле

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в финал турнира в Халле в Германии. В полуфинал россиянин уступил немцу Яннику Мадену в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 1:6. Донской был третьей ракеткой квалификации и уступил теннисисту, который получил «уайлд-кард» на турнир. Продолжительность матча составила 2 час 9 минут. За право выступить в основной сетке турнира Маден поспорит со словаком Лукашом Лацко. Теннис. Мужчины. Gerry Weber Open. Халле (Германия) Квалификация. Полуфинал Евгений Донской — Янник Маден — 6:2, 5:7, 1:6