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Донской не смог выйти в финал квалификации на турнире в Халле
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Донской не смог выйти в финал квалификации на турнире в Халле 

SPORT24.ru 40 минут назад
Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в финал турнира в Халле в Германии. В полуфинал россиянин уступил немцу Яннику Мадену в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 1:6.
Донской был третьей ракеткой квалификации и уступил теннисисту, который получил «уайлд-кард» на турнир. Продолжительность матча составила 2 час 9 минут.
За право выступить в основной сетке турнира Маден поспорит со словаком Лукашом Лацко.
Теннис. Мужчины. Gerry Weber Open. Халле (Германия)
Квалификация. Полуфинал
Евгений Донской — Янник Маден — 6:2, 5:7, 1:6
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