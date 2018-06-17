Пецшнер и Пуэц — победители турнира в Штутгарте в паре

34-летний Пецшнер, занимающий 115-е место в парном рейтинге АТР, завоевал восьмой трофей в карьере и первый в текущем сезоне на соревнованиях АТР в паре. 30-летний Пуэц выиграл первый турнир в жизни. На данный момент он располагается на 95-й позиции в парной классификации АТР.