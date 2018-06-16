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Вихлянцева проиграла Данн в квалификации в Бирмингеме, взяв первый сет под ноль
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Вихлянцева проиграла Данн в квалификации в Бирмингеме, взяв первый сет под ноль 

Чемпионат.com 59 минут назад
Россиянка Наталья Вихлянцева (8) потерпела поражение от британки Кэти Данн (WC) на старте квалификации на турнире в Бирмингеме (Великобритания) — 6:0, 2:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Данн выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Вихлянцевой 2 подачи навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Следующей соперницей Данн станет её соотечественница Джуди Анна Баррэдж (WC), победившая сербку Бояну Йовановски со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
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