Хачанов сыграет с М. Зверевым, Федерер — с Бедене на старте турнира в Галле

В Галле состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. Швейцарец Роджер Федерер в первом круге сыграет со словенцем Аляжем Бедене. Второй номер посева немец Александр Зверев (2) начнёт соревнования поединком с хорватом Борной Чоричем. Россиянин Карен Хачанов за выход во второй круг поспорит с немцем Мишей Зверевым , а в случае успеха встретится в борьбе за четвертьфинал либо с японцем Кеем Нисикори (Япония, 7), либо с победителем квалификации. Карен — единственный россиянин в основной сетке турнира в Галле. Ознакомиться с основной сеткой турнира в Галле полностью можно на «Чемпионате».