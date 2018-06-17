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Хачанов сыграет с М. Зверевым, Федерер — с Бедене на старте турнира в Галле
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Хачанов сыграет с М. Зверевым, Федерер — с Бедене на старте турнира в Галле 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В Галле состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на траве с 18 по 24 июня. Швейцарец Роджер Федерер в первом круге сыграет со словенцем Аляжем Бедене. Второй номер посева немец Александр Зверев (2) начнёт соревнования поединком с хорватом Борной Чоричем.
Россиянин Карен Хачанов за выход во второй круг поспорит с немцем Мишей Зверевым, а в случае успеха встретится в борьбе за четвертьфинал либо с японцем Кеем Нисикори (Япония, 7), либо с победителем квалификации. Карен — единственный россиянин в основной сетке турнира в Галле.
Ознакомиться с основной сеткой турнира в Галле полностью можно на «Чемпионате».
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